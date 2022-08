Un difensore classe 2000 per il Novara

Tiago Goncalves vestirà la maglia del Novara nella stagione 2022/2023, il difensore classe 2000 ha firmato un contratto con la formazione novarese fino a giugno 2024.

Cresciuto nelle giovanili del Belenenses arriva in Italia per giocare con la primavera del Genoa con la quale perde la finale del Viareggio ai calci di rigore, passa al Real Valladolid B in terza divisione spagnola per poi tornare in Italia al Messina dove lo scorso anno ha collezionato 20 presenze con 3 gol.