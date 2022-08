Foggia, febbre alle stelle in vista dell'esordio in campionato

Attesa sempre piu spasmodica in casa Foggia in vista dell'esordio in campionato di domenica. Allo "Zaccheria" i rossoneri riceveranno il Latina nel match che apre la nuova stagione, che per i satanelli si preannuncia essere molto rovente.

La squadra di Boscaglia si ritroverà oggi pomeriggio alle 17:00 presso il Campo FIGC per dare il via alla settimana tipo che porterà alla gara con i laziali.

In attesa di novità sul fronte calciomercato, ormai agli sgoccioli, la campagna abbonamenti prosegue a gonfie vele. Sono infatti oltre 3000 le tessere sottoscritte dai tifosi rossoneri e per la gara inaugurale con il Latina a questo punto è lecito aspettarsi sugli spalti quasi 10mila presenze.