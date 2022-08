Pro Vercelli-Pro Patria 1-0, vittoria di rigore per i locali

Un rigore di Della Morte poco dopo la metà della ripresa decide Pro Vercelli-Pro Patria, un succoso anticipo del girone A di Serie C. Nonostante il caldo buone indicazioni per mister Paci, la squadra sembra pronta per affrontare il campionato e in ogni match è apparsa in crescita.

La cronaca Ritmi bassi nella prima fase di match, la prima conclusione nello specchio della porta arriva al 22' con Comi che impegna Del Favero in angolo, al 28' ci prova Vergara che dopo un triangolo con Comi non inquadra la porta, la prima frazione termina a reti bianche.

Al secondo minuto della ripresa bella azione delle bianche casacche, il rasoterra di Corradini viene controllato dall'estremo avversario senza troppi patemi, risponde la Pro Patria con Parker che però non riesce a battere Valentini; salgono in cattedra gli ospiti con Parker e un cross di Ndrecka, il punteggio non cambia; dopo una girandola di cambi l'episodio che decide la partita al 26', Vaghi atterra Bunino in area, dagli undici metri Della Morte non sbaglia. La Pro Patria ci prova nel finale ma il risultato non cambia più e i locali archiviano un successo che sperano di ripetere nella stagione che inizierà sabato.