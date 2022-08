Foggia, rinforzo tra i pali: ecco Raccichini

Nuovo rinforzo tra i pali per il Foggia. Il club rossonero si è infatti assicurato le prestazioni sportive di Matteo Raccichini, ex Campobasso, che si è legato ai satanelli fino al 30 giugno 2023.

Raccichini nasce a Fermo il 26 agosto 2000. Alto 187 cm, destro, ha vestito le maglie di Sambenedettese e Campobasso. Con i molisani conquista la promozione in Serie C e si rende protagonista tra i professionisti nel corso della stagione 2021/2022. Raccichini riceve numerosi consensi dentro e fuori dal campo, divenendo in poco tempo una certezza tra i pali, nonostante la giovane età.

"Conosco il Foggia e la sua tifoseria - le prime parole del nuovo estremo difensore -. È una di quelle piazze che ha una marcia in più, merita categorie superiori. Sono qui per divertirmi e dare il massimo. Il gruppo è composto da ragazzi fantastici che hanno voglia di far bene.

Ringrazio il direttore sportivo Belviso e la proprietà, non vedo l’ora di scendere in campo. Forza Foggia".