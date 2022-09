Benevento. Arriva il colpo in attacco: già al Vigorito per la firma

Dopo la partita contro il Genoa di Blessin, mister Fabio Caserta ha per due volte tirato un sospiro di sollievo: il primo per aver tenuto ancora saldo il suo posto nella panchina del Vigorito, il secondo per aver, forse, trovato la nuova quadra del cerchio con il modulo che più garantisce fiducia agli uomini del tecnico calabrese, ovverosia il 3-5-2. Ragion per cui nelle ultime settimane il braccio armato del presidente Vigorito, Pasquale Foggia ha orientato anche il suo mercato andando a prendere un centrale, Veseli, ed un centrocampista che potesse fare da sparring partner a Viviani, il polacco Kubica.

Il vero colpo tuttavia arriva in attacco, dove il direttore sportivo è andato a pescare una garanzia per il campionato cadetto: Nwankwo Simy. L'attaccante nigeriano proprio qualche minuto fa è arrivato alle soglie dei cancelli del Vigorito, accolto dal team manager Cilento per poter ovviare alle pratiche di rito, per poi finalmente arrivare alla fatidica firma che sancirà il legame tra l'ex Salernitana ed il sodalizio sannita. Dopo le poco felici esperienze di Salerno e Parma, il centravanti neo giallorosso è pronto a riprendersi quello che nello scorso anno non è riuscito a fare: dare continuità ai suoi numeri, mettendosi a disposizione di Caserta.