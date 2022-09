Benevento. Non solo Simy: vicino anche il difensore centrale

Pochi minuti fa è stata data l'ufficialità dell'arrivo di Simy nel Sannio (clicca qui) dopo le sue cocenti delusioni a Salerno e Parma. Ma il mercato del Benevento sembra avere una accelerata proprio nel giorno conclusivo delle contrattazioni, visto che sarebbe vicino un altro colpo. Il settore da rinforzare, dopo il cambio di modulo voluto da mister Fabio Caserta alle soglie della partita con il Genoa, che ha dato garanzie sia all'ombra della Lanterna che nell'ultimo impegno dei giallorossi contro il Frosinone, appare nettamente la difesa, non foss'altro per l'apporto numerico di elementi che questo schema richiede.

Così il diesse napoletano si è orientato alla ricerca di un profilo che potesse fare al caso delle nuove esigenze del tecnico, che fosse pronto per la categoria e che ne conoscesse i principi di base. Il dito dunque è stato puntato su Leverbe, lo scorso anno a Pisa, il quale proprio contro i giallorossi aveva saputo non andare in affanno contro uno dei maggiori pericoli per le difese avversarie, Gianluca Lapadula, paradigma di un campionato esaltante per il difensore ora in forza alla Sampdoria che è proprietaria del cartellino. Le parti nelle ultime ore sembrano si siano avvicinate, anche perché Caldirola (altro possibile obiettivo dei giallorossi) non sembra muoversi da Monza.