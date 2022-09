Foggia-Latina: info biglietti

Il Foggia, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noto le modalità di acquisto dei biglietti per assistere alla gara Foggia-Latina, in programma domenica 4 settembre 2022 allo stadio Pino Zaccheria con fischio d’inizio alle ore 20:30.

I tagliandi saranno acquistabili online dalle ore 16:00 di giovedì 1 settembre 2022 alle ore 20:30 di domenica 4 settembre 2022 attraverso il sito www.vivaticket.it o presso i seguenti punti vendita:

Bar Tabacchi Il Migliore, Viale Aldo Moro, 135 – Apricena

Viale Aldo Moro, 135 – Apricena Tabaccheria Roosevelet di Marinaro Antonio , Viale Roosevelet, 18 – Cerignola

, Viale Roosevelet, 18 – Cerignola Tabaccheria del Corso , Corso Garibaldi, 2/4 – Cerignola

, Corso Garibaldi, 2/4 – Cerignola Tabaccheria Dell’Angolo , Via Falcone, 66 – Cerignola

, Via Falcone, 66 – Cerignola Bar Cocò , Via Dell’Immacolata, 32 – Foggia

, Via Dell’Immacolata, 32 – Foggia Bar Doc , Viale Kennedy snc c/o Mercato Rionale Coperto – Foggia

, Viale Kennedy snc c/o Mercato Rionale Coperto – Foggia Bar Tabacchi Gocce di Caffè , Via Guido D’Orso, 31 – Foggia

, Via Guido D’Orso, 31 – Foggia Punto Snai , Corso Giannone, 180 – Foggia

, Corso Giannone, 180 – Foggia Punto Snai , Via Grassi, 27 – Foggia

, Via Grassi, 27 – Foggia Golden Cafè , Via Fratelli Biondi, 33/35 – Foggia

, Via Fratelli Biondi, 33/35 – Foggia Gran Caffè Cocozza, Corso Roma, 22 – Foggia

Corso Roma, 22 – Foggia Gruppo Italiana Servizi Postali , Viale degli Artigiani, 44/Q – Foggia

, Viale degli Artigiani, 44/Q – Foggia Hailunder , Via Nannarone, 44-44/A – Foggia

, Via Nannarone, 44-44/A – Foggia Izi Play , Piazza Puglia snc – Foggia

, Piazza Puglia snc – Foggia Senza Confini Travel , Corso Pietro Giannone, 43 – Foggia

, Corso Pietro Giannone, 43 – Foggia Service.com , Viale Ofanto, 357/358/361 – Foggia

, Viale Ofanto, 357/358/361 – Foggia Planetwin 365 , Piazza Gaetano Pitta, 91 – Lucera

, Piazza Gaetano Pitta, 91 – Lucera Rbc Network , Viale Raffaello snc – Lucera

, Viale Raffaello snc – Lucera Bar Impero , Piazza Guglielmo Marconi, 16 – Manfredonia

, Piazza Guglielmo Marconi, 16 – Manfredonia City Poste , Via Cavallotti, 21 – Monte Sant’Angelo

, Via Cavallotti, 21 – Monte Sant’Angelo Centro Poste e Spedizioni , Corso Umberto I, 47 – Orta Nova

, Corso Umberto I, 47 – Orta Nova Tabaccheria Giacomiello , Corso Aldo Moro, 20 – Orta Nova

, Corso Aldo Moro, 20 – Orta Nova Doppio Click , Via Lucera, 67 – Pietramontecorvino

, Via Lucera, 67 – Pietramontecorvino Elisontravel , CORSO Regina Margherita, 9 – San Giovanni Rotondo

, CORSO Regina Margherita, 9 – San Giovanni Rotondo Tabaccheria Edicola Fulgaro , Via Roma, 83/85 – San Nicandro Garganico

, Via Roma, 83/85 – San Nicandro Garganico Bar Tabacchi Bernardo delle Vergini , Via XX settembre, 3/7/9 – San Severo

, Via XX settembre, 3/7/9 – San Severo Bar Tabacchi Caffetteria del Corso , Viale 2 giugno, 250 – San Severo

, Viale 2 giugno, 250 – San Severo Tabaccheria Magaldi dal 1959 , Corso Vittorio Emanuele III, 7 – Stornarella

, Corso Vittorio Emanuele III, 7 – Stornarella Tabaccheria Angelicchio , Via Gioco delle Palle, 3 – Vico del Gargano

, Via Gioco delle Palle, 3 – Vico del Gargano Snai Caffè, Corso Lorenzo Fazzini, 17/19 – Vieste

PREZZI

INTERO RIDOTTO (U14 – OV65 – DONNE) TRIBUNA CENTRALISSIMA € 50,00 € 35,00 TRIBUNA OVEST CENT. SUPERIORE € 35,00 € 25,00 TRIBUNA OVEST LAT. SUPERIORE € 30,00 € 21,00 TRIBUNA OVEST INF. LATERALE € 25,00 € 18,00 TRIBUNA OVEST INF. CENTRALE € 25,00 € 18,00 TRIBUNA EST € 18,00 € 13,00 CURVA SUD – CURVA NORD € 10,00 € 7,00 SETTORE OSPITI € 10,00

Al prezzo indicato bisogna aggiungere i diritti di prevendita. Si ricorda, inoltre che, su indicazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, è previsto un maggior controllo nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, con particolare riferimento alla corrispondenza delle generalità indicate sul biglietto e quelle dell’utilizzatore. Pertanto si raccomanda vivamente di recarsi allo stadio muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. L’apertura dei cancelli per accedere all’impianto è fissata alle ore 18:30