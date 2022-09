Benevento. L’arrivo di Leverbe sblocca la cessione di Barba

Il Benevento ha finalmente trovato il centrale che Fabio Caserta richiedeva per apportare le modifiche al suo sistema di gioco, sicuramente più improntato alla solidità difensiva e meno appariscente come il tecnico di Melito di Porto Salvo aveva in mente già dal giorno zero sotto la dormiente. Di necessità virtù, soprattutto se dal cambio di modulo i giallorossi hanno collezionato quattro punti sui sei disponibili.

Per questo motivo Pasquale Foggia ha deciso, nell’ultimo giorno, di consegnare all’ex allenatore del Perugia un attaccante del calibro di Simy e l’ex Pisa Leverbe. Proprio verso la torre pendente sembra essere diretto il destino di Federico Barba, ormai in rotta di collisione con la piazza e da tempo con l’intenzione di voler abbandonare il capoluogo sannita. Sarà quindi ceduto a titolo definitivo al club toscano che in cambio darà in prestito ai giallorossi Leverbe impegnato con la maglia della Sampdoria.