Potenza, ritorna Matino In dirittura d'arrivo Del Sole e Steffè

Il Potenza è vicino al tris di acquisti di giornata. Il primo colpo è stato definito. E' il ritorno del difensore centrale Emmanuele Matino prelevato in prestito dalla Juve Stabia. Oltre al centrale campano, stanno per essere ufficializzati dal club rossoblu l'attaccante Ferdinando Del Sole ex Ancona e Pescara e il centrocampista Demetrio Steffè nella scorsa stagione a Cesena con Caturano.