Potenza, dopo Matino ufficializzati anche Del Sole, Staffè e Talia

Il Potenza Calcio comunica le seguenti operazioni a termine della sessione di mercato estivo:

Acquisite le prestazioni sportive del difensore Emmanuele Matino.

Nato a Napoli il 7 ottobre 1998, il calciatore arriva in prestito dalla S.S. Juve Stabia fino al 30 giugno 2023 con diritto di riscatto in favore del Potenza Calcio. Ha già vestito la maglia rossoblù nelle stagioni di Serie C 2018/19 e 2020/21.

Acquisite le prestazioni sportive del centrocampista Ferdinando Del Sole, nell’ultima stagione in forza all’Ancona. Nato a Napoli il 17 gennaio 1998, il calciatore arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 dalla Juventus FC.

Acquisite le prestazioni sportive del centrale Demetrio Staffè: centrale, nell’ultima stagione in forza al Cesena. Nato a Trieste il 30 luglio 1996, il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.

Acquisite le prestazioni sportive del mediano Angelo Talia. Nato a Napoli il 10 marzo 2003, il calciatore arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 dal Benevento.

La società rivolge i migliori auguri di buon lavoro.

Inoltre, si comunica la risoluzione consensuale con i calciatori Stefano Greco, Michele Bruzzo, Nicola Zagaria e Federico Zenuni, ed il trasferimento a titolo definitivo alla Gelbison di Riccardo Cargnelutti.

La società ringrazia per il lavoro svolto e augura le migliori fortune nel proseguimento della carriera.

Ufficio Stampa