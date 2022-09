Foggia, cresce l'attesa per la nuova stagione. Oggi la presentazione

Cresce sempre più l'attesa per l'inizio della nuova stagione in casa Foggia. Inutile nasconderlo, l'obiettivo dei rossoneri è quello di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel prossimo campionato di Lega Pro come ampiamente dimostrato dalla sontuosa campagna acquisti condotta. In Capitanata sono giunti calciatori dal calibro di Nobile, Malomo, Costa, Odjer, Schenetti, Di Noia, Ogunseye, Peralta, D'Ursi e Vuthaj, senza tralasciare giovani di belle speranze come Raccichini, Papazov, Leo, Chierico, Frigerio, Iacoponi, Tonin e Peschetola. Un mix di esperienza e gioventù quello a disposizione di mister Roberto Boscaglia a cui è stato affidato il compito di riportare i satanelli in Cadetteria magari già in questa stagione.

Impresa certamente ardua, ma non impossibile. Soprattutto per uno come il tecnico nativo di Gela, che la Serie C l'ha già vinta con Trapani e Virtus Entella. A lui il presidente Nicola Canonico ha affidato il ponte di comando dopo la separazione da Zdenek Zeman ed è in lui che sono riposte le speranze dei tifosi rossoneri. Certo vincere non è mai semplice, a maggior ragione se a foltire la concorrenza c'è la presenza di club blasonati ed importanti come Crotone, Catanzaro, Avellino e Pescara. Il Foggia ha però l'obbligo di provarci e la parola finale spetterà poi al campo.

Intanto questa sera allo "Zaccheria" ci sarà la presentazione ufficiale della squadra. Per l'occasione sarà aperta al pubblico dalle 19:45 la Tribuna Ovest, con l'inizio dell'evento fissato per le 20:30. Sarà l'occasione per conoscere dal vivo i volti nuovi della rosa, in attesa dell'esordio in casa di domenica con il Latina.