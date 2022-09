Benevento. Caserta-Foggia: "Mercato intenso figlio del cambio modulo"

Nella consueta conferenza stampa che precede l'impegno del Benevento in campionato sul campo del Venezia, sono intervenuti sia mister Caserta che il D.s. Foggia. Queste le parole dei due giallorossi:

FOGGIA - Il mercato del Benevento è stato breve ma intenso. Gli ultimi arrivi sono figli sia del cambio modulo che delle opportunità che il mercato ci ha messo davanti.

Quello di quest'anno è stato un mercato diverso rispetto a quelli degli anni passati per diversi motivi ma l'importante è aver portato a casa calciatori funzionali al progetto guardando anche al bilancio.

Gli obiettivi societari sono dati dal campo, non dai voti al mercato o dai nomi dei calciatori. L'obiettivo primario è quello di fare un campionato dignitoso, scopriremo alla fine il significato di "dignitoso".

Barba era un calciatore che aveva manifestato dall'inizio la volontà di andar via ma noi avevamo posto delle condizioni che si sono verificate solo alla fine del mercato. Ha sempre dato il massimo per i nostri colori ed il suo addio rientra nella naturalità delle cose. Spiace che la sua avventura si sia chiusa con il malcontento dei difensori.

Non ho rimpianti per questa sessione perché tutto si è incastrato nel modo giusto. Forse, con un po' più di calma, si sarebbe potuto fare di più.

La strategia di mercato è cambiata in base al cambiamento del modulo che ha portato ad un certo tipo di operazioni. Gli arrivi di Ciano, al posto di Insigne, e Simy sono state delle opportunità che abbiamo colto. Schiattarella aumenta il nostro tasso tecnico ma anche il livello caratteriale. I giovani bravi giocano a prescindere dall'età: se un calciatore è bravo va in campo e basta. Abbiamo rifiutato offerte importanti per alcuni calciatori e questo da valore ai nostri ragazzi e amplifica lo sforzo della proprietà.

Chi è rimasto, mi riferisco a Basit e Sanogo, possono avere mercato anche all'estero e valuteremo le offerte che dovessero arrivare.

Per affrontare un mercato sempre più difficile si dovranno aprire gli orizzonti anche all'estero e cogliere le giuste occasioni per quanto riguarda il mercato interno. Farias non è mai stato sul mercato: ci aspettiamo grandi cose dal ragazzo.

La volontà di Schiattarella di ritornare la dice lunga su quanto ci tenga alla nostra maglia: siamo contenti perché alza il livello sotto tutti gli aspetti.

CASERTA - I nuovi arrivi sono elementi importanti per la categoria che arrivano in un gruppo già consolidato e forte. A chi è andato via va il nostro ringraziamento per quanto fatto con i nostri colori. Le responsabilità le sento fin dal primo giorno. Non siamo partiti benissimo ma ora dobbiamo dare una svolta. Ora penso solo a lavorare cercando di ottenere il massimo insieme a tutto l'ambiente.

Veseli può giocare in tutti e tre i ruoli della difesa a tre, anche Leverbe può giocare come braccetto di sinistra. Ora ho tanta scelta e spetterà a me prendere le giuste decisioni. I calciatori dovranno dare di più in settimana per mettermi in difficoltà nelle scelte. Schiattarella e Leverbe si aggregheranno solo oggi alla squadra e quindi non sono disponibili a differenza degli altri. Ci vorrà un po' di tempo per amalgamarli al resto della rosa.

Kubica può giocare anche da play davanti alla difesa ma può fare anche la mezzala. Non conosce la lingua, arriva in un calcio diverso a quello al quale era abituato e quindi avrà bisogno di tempo per inserirsi.

Il Venezia è una squadra dalle caratteristiche importanti. Affronteremo i lagunari con la voglia di lottare palla su palla. Al posto di Viviani potrebbe giocare Acampora perché ha già giocato in quel ruolo.

Improta può giocare sia come quinto che come mezzala. Simy è arrivato ieri, sta bene fisicamente ma gli manca il ritmo partita così come a Schiattarella.

Anche il 3-4-1-2 è una soluzione con Ciano a supporto di due punti: è una alternativa da tenere in considerazione. Letizia è da valutare per un problema alla spalla, nel dubbio meglio non rischiarlo.