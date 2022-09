Novara Fc, altri due arrivi al fotofinish

Non lascia nulla al caso il Novara Fc che nell'ultimo giorno di mercato vede altri due giocatori aggiungersi ad una rosa che sulla carta dovrebbe fare bene nel girone A di serie C a partire dall'esordio oggi contro il Renate.

Vestiranno la maglia azzurra Patrizio Masini e Davide Bertoncini.

Masini centrocampista classe 2001 arriva in prestito dal Genoa, cresciuto nel settore giovanile dei liguri ha esordito in serie C con la Sambenedettese, l'anno scorso ha giocato a Lecco mettendo a segno quattro gol.

Bertoncini difensore classe 1991 arriva a titolo definitivo dal Como, cresciuto nei settori giovanili di Lugagnanese, Piacenza e Genoa esordisce tra i professionisti con i piacentini, ha conseguito ben quattro promozioni nella sua carriera, con il Frosinone addirittura il doppio salto dalla C alla A giocando cinque partite nella massima serie italiana, conta quasi 200 presenze tra i professionisti.