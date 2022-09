Potenza, la squadra è stata presentata alla città allo stadio Viviani

Straordinaria partecipazione collettiva quella vista ieri sera allo stadio Viviani per la presentazione ufficiale del Potenza 2022/23. Trasmessa in diretta esclusiva sul media partner La Nuova TV, la serata ha visto il gruppo prima squadra, anticipato dalla Primavera del tecnico Antonio Nocerino, salutare la Curva Ovest: l’arrivo sul nuovo pullman griffato con stemma e colori sociali, a seguire i calciatori e lo staff tecnico del tecnico Sebastiano Siviglia hanno sfilato lungo il parterre allestito sul terreno di gioco, accompagnati dai giovani delle scuole calcio Asso Potenza e Lykos (neo centri tecnici affiliati), ed infine accolti ed intervistati dalla giornalista Marialuisa Jacobelli. La società, nelle parole del presidente Donato Macchia, il vice Angelo Chiorazzo e l‘amministratore delegato Nicola Macchia, ha illustrato gli obiettivi progettuali e ringraziato istituzioni ed ospiti accreditati a vari titolo, in primis, quanti hanno colorato e dato sostegno agli uomini rossoblù.

Ufficio Stampa Potenza Calcio