Venezia-Benevento 0-2: i nuovi acquisti giallorossi sbancano la laguna

Il Benevento da continuità alla vittoria casalinga ottenuta contro il Frosinone e supera il Venezia al "Penzo" per 2-0 grazie alle reti di due nuovi acquisti: La Gumina e Koutsoupias.

Mister Caserta conferma il 3-5-2, manda in tribuna l'ultimo arrivato Schiattarella; gli altri nuovi arrivi, invece, sono divisi tra campo e panchina. Davanti a Paleari, Veseli è il braccetto di sinistra del tridente difensivo; in mediana, la regia è affidata ad Acampora, vista l'assenza di Viviani, con Tello e Karic ai lati e Improta e Foulon sulle fasce. La coppia d'attacco è formata dall'ex Forte e da La Gumina. Risponde mister Javorcic, tecnico dei lagunari, il 4-3-3; davanti a Joronen la coppia di centrali è composta da Wisniewski e Ceccaroni con Candela e Haps terzini; la mediana vede in campo Crnigoj, Fiordinilo e Cuisance; a guidare l'attacco è Pohjanpalo con Connolly e De Vries larghi.

Il primo tempo vede la prevalenza territoriale del Benevento ma poche emozioni. La prima porta i colori dei padroni di casa è cade all'3': destro dal limite di Connolly ma Paleari si distende alla sua sinistra e para. La replica del Benevento arriva all'8': sugli sviluppi di un corner, Forte viene servito in area piccola da La Gumina ma la sua girata termina alta. Al 29' proteste giallorosse per un possibile rigore: su un tiro di Karic dal limite c'è il braccio largo di Haps, già ammonito. Dopo consulto VAR, il sig. Dionisi, arbitro del match, assegna solo calcio d'angolo. Al 44' al Venezia viene annullata la rete del vantaggio per un fuorigioco di Connolly. La prima frazione termina a reti inviolate.

Dopo soli 8' dall'inizio della ripresa, il Benevento passa in vantaggio: cross di Foulon dalla sinistra, Ceccaroni respinge male e serve La Gumina che calcia in porta dal cuore dell'area trovando la deviazione dello stesso Ceccaroni che spiazza Joronen. Il Venezia prova a mettere paura alla difesa giallorossa: ci prova Haps al 65' con un tiro da fuori ma Paleari è attento. Dieci minuti dopo ancora il portiere ospite protagonista con un grande colpo di reni che manda in angolo un colpo di testa di Novakovich da pochi passi. Mister Caserta inserisce Koutsoupias per Acampora e Masciangelo per Foulon ed i cambi danno immediatamente i loro frutti: Masciangelo scatta a sinistra, arriva sul fondo e mette al centro per il greco che, con un gran sinistro, la mette alle spalle di Joronen. Il Benevento controlla agevolmente, il Venezia ci prova ancora con Haps e, nel recupero, con Pierini ma il punteggio non cambia ed al triplice fischio il risultato è 0-2 per gli ospiti.

IL TABELLINO