Benevento. Caserta: "Felice per la vittoria, il clean sheet da morale"

E' soddisfatto mister Fabio Caserta dopo la vittoria ottenuta sul campo del Venezia dal suo Benevento, seconda consecutiva, che così commenta il match odierno del "Penzo":

"La partita di oggi non era facile perché affrontavamo una squadra forte e venivamo dalla vittoria contro il Frosinone che poteva farci abbassare la guardia. Buon primo tempo, nel quale abbiamo costruito qualche occasione; nella ripresa abbiamo avuto un'ottima ripartenza. La vittoria mi fa felice perché volevo continuità e sono contento per i ragazzi, titolari e subentrati.

Veseli è in buona condizione fisica ed è avvantaggiato dall'aver già giocato in quel ruolo. Simy e Ciano hanno bisogno di più tempo.

Non subire gol fa crescere l'autostima e non merito solo di portiere e difensore ma di tutta la squadra. Dobbiamo avere sempre questa voglia: non prendere gol e farne uno più dell'avversario.

Il fatto che subiamo molti falli è segnale che stiamo crescendo. Dobbiamo solo migliorare nell'ultimo passaggio perché anche oggi abbiamo avuto occasioni non sfruttate al meglio.

Un calciatore come Simy, per struttura fisica, ci mancava. Sono contento del mercato ma ora non dobbiamo distrarci e, da domani, dobbiamo pensare al prossimo difficile appuntamento contro il Cagliari".