Potenza, sono 26 i convocati da Siviglia per la trasferta di Andria

Sono 26 i convocati rossoblu dall’allenatore Sebastiano Siviglia per la gara Fidelis Andria – Potenza: 1a giornata Serie C – girone C, domani ore 20.30 – stadio “Degli Ulivi” – Andria (BAT).

NUMERO / CALCIATORE

PORTIERI

46 Alastra Fabrizio – 1 Gasparini Manuel – 12 Uva Gabriele

DIFENSORI

13 Armini Nicolò – 51 Girasole Domenico – 4 Gyamfi Bright – 18 Legittimo Matteo – 5 Matino Emanuele – 17 Polito Vincenzo – 2 Rillo Francesco

CENTROCAMPISTI

6 Del Pinto Lorenzo – 20 Laaribi Mohamed – 23 Logoluso Gaetano – 14 Riccardi Pasquale – 8 Sandri Mattia – 30 Steffè Demetrio – 38 Talia Angelo – 26 Verrengia Bruno

ATTACCANTI

19 Belloni Nicolas – 9 Caturano Salvatore – 11 Di Grazia Francesco – 10 Del Sole Ferdinando – 7 Emmausso Michele – 32 Masella Davide – 70 Schimmenti Emanuele – 77 Volpe Giovanni

