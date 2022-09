Novara-Renate 3-1, furiosa rimonta azzurra nella ripresa

Un Novara decisamente a due facce bagna con una vittoria il ritorno in serie C, un successo meritato per quanto visto nei secondi quarantacinque minuti di gioco e che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione dopo una prima frazione apatica e preoccupante. Da considerare che il tecnico Cevoli ha avuto pochi giorni per conoscere la squadra praticamente non facendo la preparazione con gli azzurri; delude il Renate che dopo il vantaggio fa troppo poco e torna a mani vuote dal Piola subendo tre reti nella ripresa.

Il Novara patisce la nuova categoria, Renate avanti all’intervallo Il Novara approccia la partita timidamente, Gonzalez e Galuppini a supporto di Bortolussi non danno coraggio alla squadra che sembra soffrire le ripartenze del Renate, al 15’ il primo squillo è di Morachini la cui conclusione contrata viene bloccata da Pissardo, quattro minuti più tardi gli ospiti passano in vantaggio, cross di Colombini e colpo di testa vincente di Marano, tutto troppo facile per la compagine di Dossena. Nonostante gli azzurri sembrano accusare il colpo al 23’ Rocca sfiora il pareggio con un destro a giro che fa gridare al gol, purtroppo la palla si spegne a fil di palo. Al 33’ bella opportunità per Maistrello per pareggiare ma non inquadra la porta con un sinistro maldestro; prima della pausa Novara vicino al pari, tacco di Gonzalez che sembra innocuo ma Possenti nel tentativo di rinviare rischia un clamoroso autogol, Drago è attento e salva in angolo.

E’ un altro Novara, la rimonta è servita Novara subito aggressivo dopo la pausa, Calcagni manda alto da buona posizione, al 3’ Ciancio serve in profondità Bortolussi che da posizione decentrata calcia su Drago, sul successivo corner Benalouane risolve una mischia e pareggia i conti, uno a uno e tutto da rifare per il Renate. Azzurri che sulle ali dell’entusiasmo vanno vicinissimi al due a uno, Rocca in contropiede si fa ipnotizzare da Drago; al 17’ per poco Bortolussi non approfitta di un pasticcio della difesa avversaria, Drago in qualche modo si salva. Dopo un momento di stanca del match il Novara passa con un’azione congeniata dai due nuovi entrati, Buric protegge palla e serve Peli che mette un bel pallone sul quale si avventa Galuppini che sigla il più classico dei gol dell’ex per la gioia del Piola finalmente vociante. Il finale è vivace ma non vede nessuna occasione da rete per le due squadre a parte la rete del tre a uno azzurra al terzo minuto di recupero con un bel cross di Peli su cui si avventa Tavernelli, colpo di testa vincente e il Novara può festeggiare il ritorno alla vittoria tra i professionisti.

NOVARA-RENATE 3-1

Marcatori: 19’Marano (R), 4’st Benalouane (N), 30’st Galuppini (N), 48’st Tavernelli.

Novara (3-4-2-1): Pissardo; Ciancio,Benaloune, Carillo; Calcagni, Ranieri (23’st Peli), Rocca, Urso (13’st Goncalves); Galuppini (38’st Tavernelli), Gonzalez (38’st Marginean); Bortolussi (23’st Buric). A disposizione: Mengaldo, Di Munno, Bonaccorsi, Khailoti, Diop, Desjardins, Calò, Sartor, Amoabeng. All. Cevoli

Renate (4-2-3-1): Drago; Anghileri, Angeli, Possenti (39’st Menna), Colombini; Marano (30’st Larotonda), Squizzato (30’st Gavazzi); Malotti (39’st Rossetti), Esposito, Morachioli (25’st Sgarbi); Maistrello. A disposizione: Furlanetto, Baldassin, Ermacora, Simonetti. All. Dossena

Arbitro: D’Eusanio di Faenza.

Note: Corner 7-1. Ammoniti Benalouane e Galuppini per il Novara, Esposito, Possenti e Squizzato per il Renate. Spettatori 2000ca.