Ferranti: "Una giornata emozionante finita nel migliore dei modi"

E' un presidente del Novara visibilmente emozionato quello che si presenta in sala stampa dopo la grande vittoria degli azzurri ottenuta nella ripresa contro il Renate: "Un bel secondo tempo dopo una prima frazione così così, mi ha stupito positivamente chi è entrato, nelle amichevoli alcuni giocatori mi avevano fatto un'impressione peggiore. Tre punti importantissimi per i tifosi e per l'ambiente in generale. Gonzalez merita una parola d'elogio per quanto ha fatto in campo ma tutti nella ripresa sono stati buoni, per quanto mi riguarda ero molto emozionato fin da questa mattina per l'esordio tra i professionisti, è andata bene e ora siamo tutti contenti".