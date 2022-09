Pro Vercelli-Padova 1-0, Comi e Rizzo i protagonisti vercellesi

Buona la prima per la Pro Vercelli che all'esordio nel girone A di Serie C batte una delle favorite della manifestazione, il Padova. A decidere un colpo di testa di Comi e almeno due grandi interventi di Rizzo, uno al quinto minuto di recupero che mette in cassaforte i tre punti.

La cronaca La prima chance è per la Pro Vercelli, colpo di testa di Mustacchio sul quale Donnarumma compie un intervento provvidenziale, al 15' ci prova Radrezza per il Padova ma non inquadra la porta. Al 29' occasione per Comi, dalla distanza la sua conclusione deviata termina di poco fuori, prima dell'intervallo gli ospiti vicinissimi all'uno a zero, il tiro di Belli è ben indirizzato ma Rizzo si supera e tiene il punteggio sullo zero a zero.

La ripresa parte con la Pro pericolosa con un colpo di testa di Saco di poco a lato, il Padova intensifica il forcing con due tentativi di Piovanello. Al 67 l'episodio che decide la partita, cross di Renault per Comi che con uno dei suoi soliti colpi di testa non sbaglia, Pro Vercelli in vantaggio a metà ripresa. Il forcing del Padova è interrotto a due minuti dal novantesimo da una clamorosa opportunità per Guindo che solo davanti a Donnarumma inciampa e calcia incredibilmente fuori, la Pro Vercelli deve ringraziare Rizzo per non pagare a caro prezzo questo errore, al 95' errore di Masi con De Marchi che si trova libero per battere l'estremo piemontese che ancora una volta salva i suoi dalla capitolazione.