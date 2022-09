Paci: "Tre punti contro un avversario molto forte"

Esordio con il botto per la Pro Vercelli di Paci che al Piola batte uno a zero il Padova grazie ad un gol di Comi, soddisfatto il tecnico delle bianche casacche Paci: "Siamo contenti della prestazione, è stata una festa questa prima giornata di campionato culminata con una vittoria sofferta contro una squadra forte come il Padova. Sapevamo di dover soffrire, siamo una formazione giovane con tanti ragazzi che hanno esordito tra i professionisti oggi. Abbiamo iniziato bene la partita, nella ripresa abbiamo fatto meno bene, ci siamo abbassati troppo e il Padova ha avuto occasioni importanti; dopo il gol di Comi potevamo chiuderla in contropiede, possiamo e dobbiamo ancora migliorare molto.

Se dirò qualcosa a Guindo per il gol sbagliato? No, succede ma bisogna essere freddi in area di rigore, in settimana l'ho visto bene e volevo sfruttare il suo entusiasmo".