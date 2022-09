Cevoli: "Complimenti ai ragazzi, atteggiamento e carattere lodevoli"

Il primo successo sulla panchina azzurra riempie di orgoglio Cevoli che ha parole al miele per i suoi ragazzi dopo la vittoria contro il Renate: "Dopo lo zero a uno all'intervallo ho detto ai ragazzi che potevamo raddrizzare la partita, non avevamo fatto male nel primo tempo ma avevamo commesso troppi errori, nella ripresa abbiamo fatto meglio e non posso che fare i complimenti ai ragazzi per questi tre punti. Dopo 10 giorni di lavoro non potevo aspettarmi di più, sono particolarmente contento perchè i ragazzi che sono entrati hanno fatto tutti bene, dovrà essere una costante durante l'anno per chi parte dalla panchina. La squadra ha avuto una reazione importante di grande personalità, certe caratteristiche si vede subito se le hai e se questo è l'atteggiamento ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ora il difficile è continuare, per quanto riguarda la scelta iniziale di Galuppini, Bortolussi e Gonzalez tutti assieme volevo essere propositivo, volevo fare fastidio con i due trequartisti e penso di esserci riuscito".