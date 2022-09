Monterosi-Audace Cerignola: le formazioni ufficiali

Riparte il campionato di Serie C. Domenica 4 settembre prima giornata della terza serie nazionale che presenta molte novità. Il girone C riaccoglie tra i professionisti l'Audace Cerignola dopo ben 85 anni. Un ritorno speciale per una compagine che negli ultimi anni è stata tra le realtà più importanti del calcio dilettantistico.

Primo avversario del nuovo Cerignola è il Monterosi. Le due squadre si affronteranno allo stadio "Marcello Martoni" alle ore 17.30 per dare il via alla loro stagione.

I due allenatori hanno sciolto le riserve. Queste le formazioni ufficiali:

MONTEROSI: Alia, Cancellieri, Borri, Mbende, Piroli, Parlati, Lipani, Verde, Carlini, Rossi, Costantino. A disposizione: Moretti, Basile, Gasperi, Burgio, Santarpia, Giordani, Tartaglia, Liga, Di Francesco, D'Antonio, Tolomello, Cirone, Ferreri, Di Renzo. Allenatore: Leonardo Menichini.

AUDACE CERIGNOLA: Saracco, Russo, Capomaggio, Allegrini, Coccia, Malcore, Neglia, Sainz-Maza, Gonnelli, Tascone, Langella. A disposizione: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Inguscio, D'Ausilio, Botta, D'Andrea, Achik, Mancarella, Farucci, Vitali, Giofrè. Allenatore: Michele Pazienza.

Potrete seguire gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/monterosi-audace-cerignola/395482.html