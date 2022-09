SERIE D/H: vince la Cavese, pari Afragolese e Nocerina. Puteolana k.o

L'unica campana vittoriosa nel girone H di Serie D è la Cavese: vittoria sofferta dei metelliani in casa che riescono ad avere la meglio contro un Altamura agguerrito che avrebbe meritato almeno il pari al Lamberti. Per la squadra di Troise prestazione negativa ma risultato d'oro.

Pareggia l'Afragolese in casa del Bitonto: il doppio vantaggio rossoblù firmato da Romeo e Longo viene neutralizzato dalle reti di Chiaradia e Maffei.

Pari esterno anche per la Nocerina a Gravina: locali avanti con Chacon, Talamo nella ripresa fa 1 a 1.

Sconfitta per la neopromossa Puteolana battuta per 4 a 1 dal Nardò: per i pugliesi gol di Lanzolla, Guadalupi, Dambros e Mariano; Amelio aveva segnato la rete del momentaneo pareggio.