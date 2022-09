Cremonese-Sassuolo 0-0, occasione sprecata per i neroverdi

Il Sassuolo esce da Cremona con un punto, 0-0 il risultato contro la Cremonese di mister Alvini che conquista il primo punto in campionato.

Primo tempo su ritmi buoni, meglio gli ospiti con Pinamonti che sfiora la rete dopo pochi minuti. Col passare del tempo i padroni di casa escono e costruiscono due ottime occasioni con Ghiglione e Zanimacchina. Al 34' è Dessers a trovare la rete, annullata però per fuorigioco.

La ripresa si apre con una grande occasione di Kyriakopoulos, con il greco che non trova la porta di destro. Al 53' altro gol annullato per fuorigioco, questa volta al Sassuolo con Pinamonti. I neroverdi giocano meglio ma Radu respinge ogni assalto e consente ai suoi di portare a casa il punto del suo campionato. Per il Sassuolo sono due punti persi, le partenze di Scamacca e Raspadori, oltre all'infortunio di Berardi, si fanno sentire non poco.