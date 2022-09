Foggia-Latina: le formazioni ufficiali

Torna il campionato di Serie C. Questa sera allo stadio "Pino Zaccheria" alle ore 20.30 i padroni di casa del Foggia affronteranno il Latina per la prima giornata del girone C.

Rossoneri con un sacco di novità a partire dall'allenatore: c'è Roberto Boscaglia a guidare i satanelli, che presentano tantissimi nuovi arrivi anche nell'undici titolare.

I due allenatore hanno sciolto le riserve. Queste le formazioni ufficiali:

FOGGIA: Dalmasso, Garattoni, Malomo, Di Pasquale, Schenetti, Ogunseye, Peralta, D'Ursi, Di Noia, Nicolao, Odjer. All. Boscaglia

LATINA: Cardinali, Esposito, Giorgini, Amadio, Di Livio, Carletti, Tessiore, Rosseti, Carissoni, Esposito, Teraschi. All. Di Donato

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-latina/395478.html