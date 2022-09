Serie C, 0-0 per il Potenza ad Andria Picerno travolto 4-0 a Catanzaro

Nel girone C di Serie C il Potenza impatta per 0-0 ad Andria e il Picerno viene travolto 4-0 a Catanzaro. Per la squadra del capoluogo di regione è il primo punto in Lega Pro dell'era Macchia. Mentre per i melandrini quest'inizio di campionato è decisamente in salita: i calabresi con due gol per tempo (Biasci e Iemmello nel primo, Mulè e Cianci nel secondo) stendono la formazione di Longo.