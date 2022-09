Gladiator-Barletta 2-0. Doppietta di Tedesco vale 3 punti al debutto

Il Gladiator debutta con una vittoria sontuosa contro il Barletta. Inizia nel modo migliore il campionato 2022/2023 dei neroazzurri del presidente Giacomo De Felice che trionfano con il punteggio di 2-0, tra le mura amiche dello stadio "Mario Piccirillo" di Santa Maria Capua Vetere. Partenza sprint della squadra di Teore Grimaldi che si rende protagonista di un atteggiamento determinato fin dal primo istante: Tomi & soci lottano su ogni pallone e portano a casa tre punti di buon auspicio. Mattatore dell'incontro Emmanuele Tedesco, autore della doppietta decisiva di testa e di destro. Prima gioia stagionale davanti al pubblico sammaritano che riempie gli spalti del “Piccirillo” appena il sole ruba la scena alla pioggia, caduta fino a venti minuti dal fischio d’inizio.

PRIMO TEMPO. Approccio veemente dei sammaritani del ds Gaetano Romano. Nella prima chance del match, Tomi crossa con il piede destro, anziché con il suo mancino prelibato, ma la musica non cambia: la palla è un cioccolatino per Tedesco che sbuca tra le maglie della difesa e fa esplodere il "Piccirillo". Il Barletta viene sorpreso dall'impeto neroazzurro e rischia di soccombere nuovamente all'8'. Nicolau penetra in area e calcia: Piersanti devia in corner con i piedi (8'). Gli ospiti di Francesco Farina escono alla distanza e si rendono pericolosi a metà primo tempo. Loiodice tira a lato (22') mentre la conclusione di Pignataro esce sull'esterno della rete (32'). Ancora Pignataro insidioso con un colpo di testa in tuffo che finisce oltre la traversa (37'). I neroazzurri rifiatano e chiudono al meglio il primo tempo. Al 40' il tiro strozzato di Andrea Mancini termina sul fondo; pochi minuti dopo Tedesco non arriva per un soffio sul traversone di Caruso (46'pt). All'intervallo si torna negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

SECONDO TEMPO. Il Barletta rientra in campo con maggiore verve. Bufano blocca in presa alto il tirocross di Lattanzio (47'). Risponde Andrea Mancini con un tiro respinto da Piersanti (49') ma sono i pugliesi a creare ancora. Bufano sale in cattedra con una respinta miracolosa a tu per tu con Pollidori che aveva azionato il piattone vincente (56'). Sull'angolo susseguente Lattanzio trova lo spazio giusto ma la sua incornata esce a lato di due metri (57'). Nel miglior momento biancorosso, il Gladiator caccia gli artigli e raddoppia. Nicolau sfrutta dell'ampia prateria sulla destra e serve al centro Tedesco: il "Panzer" si fa trovare pronto e trafigge Piersanti da vero avvoltoio dell'area di rigore. Doppietta al debutto in campionato per Tedesco che viene festeggiato da tutto il "Piccirillo". Gli ospiti impiegano più di qualche minuto per reagire di fronte all'autentico colpo del knock out subito. Russo crossa per Loiodice che di testa manda a lato (75'). Tedesco imbecca Nicolau: palla a lato (77'). Bufano è in giornata super: il portierino classe 2004 scuola Lecce completa la sua strepitosa prestazione con un riflesso da gatto felino sulla girata di testa di Pignataro (87'). Nel finale ancora il pipelet salentino e la difesa si oppongono ai tentativi biancorossi e regalano al Gladiator il primo brindisi stagionale.

Tabellino: GLADIATOR-BARLETTA = 2-0

GLADIATOR (4-3-1-2): Bufano; Magliocca (68' Cipolletta), Gargiulo, Puca, Tomi (86' Piacente); Caruso, Mele (92' Perrino), Marianelli; Mancini Andrea (80' Ciampi); Nicolau (86' Mancini Christian), Tedesco. In panchina: Somma, Islamaj, De Biase, Squerzanti. Allenatore: Teore Grimaldi

BARLETTA (4-3-3): Piersanti; Cassatella (65' Padalino), Pollidori, Petta (77' Zaldua), Marangi; Lavopa (46' Russo), Vicedomini, Cafagna (77' Mercorella); Loiodice, Pignataro, Lattanzio (72' Milella). In panchina: Tucci, Telera, Mininno, Maccioni. Allenatore: Francesco Farina

MARCATORI: 3' Tedesco (G), 60' Tedesco (G)

ARBITRO: Flavio Fantozzi della sezione di Civitavecchia (assistenti: Luca Granata di Viterbo ed Andrea Romagnoli di Albano Laziale)

NOTE: spettatori: 700 di cui 250 tifosi provenienti da Barletta. Ammoniti: Tomi, Mancini Andrea, Puca, Nicolau (G); Russo (B). Angoli: 3-5. Recupero: 2 nel primo tempo; 9 nel secondo tempo.