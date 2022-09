La Lega Pro, tramite comunicato n.9/DIV del 5 settembre 2022, ha reso noto che la seconda gara di campionato di Serie C girone C Potenza– Monterosi, in programma domenica allo Stadio Viviani, si giocherà alle ore 14.30. La gara era in programma inizialmente per le 17.30 come da calendario.