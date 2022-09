Fossano-Borgosesia 1-1, Reda risponde a Donadio

Finisce uno a uno la sfida valevole per la prima giornata del girone A di Serie D tra Fossano e Borgosesia, un punto a testa che non scontenta nessuno maturato nel primo tempo con le reti di Donadio e Reda su rigore.

La cronaca Si fa vedere subito il Borgosesia con Monteleone che non inquadra la porta, al 12' si vedono i padroni di casa con Coulibaly sul quale è attento Gilli, al 17' ospiti in vantaggio con Donadio che con una conclusione dai venti metri sorprende Chiavassa.

La reazione del Fossano non si fa attendere, al 30' Reda calcia su Gilli, al 35' rigore per i locali per fallo su Galvagno, Reda dagli undici metri fissa il punteggio sull'uno a uno.

Dopo la pausa il Borgosesia va vicino al due a uno con Raja, al 18' Donadio viene contrato dalla difesa avversaria, finale senza troppe emozioni e pareggio che va bene ad entrambe le squadre.