Pro Novara già in forma campionato, nulla da fare per la Sparta

Il mercato faraonico per la categoria aveva destato molte aspettative nel vedere all’opera la Pro Novara che all’esordio nelle competizioni ufficiali dà un piccolo assaggio della sua forza, il quattro a zero rifilato alla Sparta è un chiaro avviso ai naviganti, per fermare una rosa di categoria superiore tutte le avversarie dovranno dare più del 100%. La Sparta ha fatto quello che ha potuto con buona applicazione soprattutto per un’ora di gioco, nel finale è venuta fuori la qualità di giocatori come Bertani e Scienza che con la categoria non centrano nulla.

La Sparta rimane in partita ma la Pro Novara fa paura Come da copione è la Pro Novara a fare la partita con la Sparta che cerca di essere aggressiva per chiudere i varchi ai giocatori avversari, la prima occasione è per Rossoni sul quale si oppone con bravura Rizzetto, sul successivo corner la sfera attraversa tutta l’area fino ad arrivare a Moia, è un gioco da ragazzi per l’ex Stresa depositare nella porta sguarnita. Al 22’ Pavesi non inquadra la porta, al 27’ azione personale di Bertani che trova sulla sua strada Rizzetto, Bertani ci riprova un minuto più tardi di testa ma la sfera termina di un soffio alta. Al 34’ una punizione di Frascoia termina di un soffio alta, risponde Bondenari che dai trenta metri difetta di mira, si va all’intervallo con la Pro Novara avanti di un gol.

Scienza entra e segna una doppietta, pratica qualificazione archiviata Buon inizio della Sparta dopo la pausa, Omoregbe ci prova due volte ma nel primo caso calcia fuori e al 10’ il suo colpo di testa non impensierisce Capetta, al 19’ il match si decide quando Bertani viene toccato in area di rigore al momento di tirare verso la porta di Rizzetto, l’arbitro assegna il penalty trasformato da Rossoni. Bertani cerca la gioia personale ma Rizzetto è ancora una volta bravo, l’ex Novara e Samp decide di dedicarsi agli assist e ne trova due al bacio, Scienza non può che ringraziare e segnare due reti che sono solo l’antipasto di quello che si potrà vedere durante la stagione, un attacco che sembra di un’altra categoria ma è da testare contro formazioni più attrezzate della Sparta.

SPARTA NOVARA-PRO NOVARA-0-4

Marcatori: 9’Moia, 22’st Rossoni su rigore, 32’st e 46’st Scienza.

Sparta Novara: Rizzetto (28’st Zanotti); Bondenari, Pici (28’st Villaraggia), Diakhoumpa, Mbaye (15’st Grimaldi); Gagliano, Boscolo, Martelli; Garda, Omoregbe (15’st Yeboah), Sardo. A disposizione: Inguscio, Corvino, Bentivegna, Aquilia, Vairo. All. Zucca

Pro Novara (4-3-3): Capetta; Ponti, Bompan (25’st Scarlata), Moia, Tinaglia; Caraglio (1’st Lombardo), Frascoia, Rossi (20’st Piraccini); Rossoni, Bertani, Pavesi (1’st Scienza). A disposizione: Albertini, Gogna, Moustafà, Procopio, D’Amico. All. Ombergozzi

Arbitro: Mancuso di Ivrea.

Note: Corner 1-5. Ammoniti Mbaye e Boscolo per la Sparta Novara, Caraglio per la Pro Novara. Spettatori 150ca.