Serie C girone A, buona partenza per Novara e Pro Vercelli

Già tanti spunti nella prima giornata del girone A di Serie C a cominciare dalla favorita Vicenza che nonostante lo svantaggio iniziale rifila sei reti alla malcapitata Pro Sesto, in evidenza Ferrari autore di una doppietta.

Parte bene il Novara che in rimonta batte il Renate, curiosità per vedere cosa potrà fare la formazione azzurra indicata tra le possibile outsider del girone; nel big match di giornata la Pro Vercelli supera di misura il Padova, a decidere una rete nella ripresa di Comi.

Successi interni per il Sangiuliano quattro a due contro il Mantova e la Juve U23 due a zero contro il Trento, blitz della Feralpi che con un gol di Pittarello passa in casa dell'Albinoleffe, l'ultima formazione a conquistare i tre punti è il Pordenone che passa con autorità a Trieste.

Due i pareggi di giornata, il Lecco segna ad inizio e a fine match a Verona contro la Virtus, un punto a testa anche per Pro Patria ed Arzignano, a Grandolfo risponde Lombardoni al novantesimo.

Risultati e classifica di giornata