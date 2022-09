Afragolese: panchina affidata a mister Bitetto

L’Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Sig. Leonardo Bitetto.

Nato a Bari il 23 Aprile del 1959, Bitetto vanta una lunghissima carriera zeppa di successi, dapprima come calciatore (tanti anni in serie B con le maglie del Bari e della Cavese) e successivamente come allenatore.

Dopo aver allenato le giovanili della squadra del capoluogo pugliese, la carriera di Bitetto si svolge prevalentemente tra serie C1 e serie C2. Tante le squadre da lui guidate e tra queste non vanno dimenticate le annate con il Manfredonia, dove conquista nelle stagioni 2003/04 e 2004/05 una doppia promozione dalla serie D alla serie C1, con il Giulianova dove ottiene la promozione in serie C1 vincendo i playoff e con il Melfi nella storica promozione in serie C1.In seguito esperienze con Ischia, Cavese, Audace Cerignola dove vince i playoff di serie D, Casarano e Nereto.

Un profilo importante e carismatico scelto dal Presidente Niutta e tutto lo staff dirigenziale rossoblù, che calza a pennello con gli obiettivi societari prefissati di inizio stagione.

DARIO ALGAMAGE UFFICIO STAMPA AFRAGOLESE 1944