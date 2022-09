Un messaggio per tutti

Raramente ho assistito a una partita così diversa tra un tempo e l’altro come quella di sabato, aggiungo che anche l’ambiente tra la prima e la seconda frazione trascinato dalla squadra è passato da un teatro silenzioso a un vero e proprio dodicesimo uomo in campo. Un po' di timore il Novara del primo tempo lo ha destato nel sottoscritto, purtroppo allo stadio non sempre si riesce ad essere razionali e a capire che Cevoli ha in mano gli azzurri da un paio di settimane al contrario di tutti gli altri allenatori della categoria; l’anno scorso ho sempre trovato poco opportuno Gonzalez dietro le punte e rivederlo praticamente in quella posizione nell’esordio in C mi ha preoccupato, il campo per fortuna ha detto altro, Pablo è stato il migliore in campo con una condizione fisica che non vedevo da almeno 3-4 anni. La ripresa è stata sontuosa, senza farsi prendere da eccessivi entusiasmi ho visto un Novara cattivo, pratico e a tratti spettacolare, deciso a ribaltare la partita e con delle individualità che nel nostro girone hanno poche squadre. Tutti si sono soffermati sui cambi, concordo perché molto spesso se non sempre la prestazione di chi subentra è il termometro dello spogliatoio e anche in questo caso gli azzurri danno l’impressione di avere tanti giocatori pronti a fare la differenza, non so chi se lo può permettere tra le nostre avversarie.

Due parole su Bortolussi le voglio spendere, è in ritardo di condizione ed è stata una delle peggiori performance che ho visto da parte sua in maglia azzurra (comprendo la sua prima esperienza a Novara), tuttavia oltre a sbattersi notevolmente sono sicuro che difficilmente rivedremo un Bortolussi del genere e il suo lavoro ha sicuramente agevolato il resto della squadra in primis Gonzalez. Facendo un riassunto molto terra terra del primo turno sembra che ci siano una serie di squadre che lotteranno per salvarsi e dovranno soffrire fino alla fine, cinque-sei tra cui vorrei dire anche il Novara che hanno giocatori che in ogni momento possono decidere una partita, a Novara ha deciso Galuppini, a Vercelli Comi, giocatori che negli ultimi anni hanno fatto la mini-storia del girone A. Gli azzurri hanno tre partite su quattro in casa in questo settembre prima del derby di Vercelli, un vantaggio sulla carta ma dobbiamo sempre considerare l’arrivo dell’allenatore oltre un mese dopo gli altri, inutile fare troppe previsioni, conviene concentrarci su Mantova dove tornare con dei punti, anche uno, sarebbe già un ottimo viatico prima del doppio impegno al Piola.

Non voglio farla troppo lunga, questo Novara merita più gente allo stadio. Senza se e senza ma.

Forza Novara Sempre!!!