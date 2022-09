Serie D girone A, sette squadre a punteggio pieno

Un brutto inizio di stagione per Gozzano e Stresa ha contraddistinto la prima giornata del girone A di Serie D, i borromaici hanno subito un pesante zero a quattro interno per mano dell'Asti, peggio forse ha fatto il Gozzano che dopo un primo tempo in controllo e terminato in vantaggio contro il Pinerolo ha subito tre reti in meno di mezz'ora ed è uscito dal D'Albertas senza punti.

Tre i successi fuori casa, oltre a Pinerolo ed Asti vince lontano dalle mura amiche la Sanremese che si aggiudica il derby ligure contro il Sestri Levante, decisiva una doppietta di Aperi; bene il Bra che supera tre a due il Legnano, tre punti anche per la Fezzanese che batte di misura la Castanese, decide Tivegna.

Tre i pareggi di giornata, il Borgosesia torna con un punto da Fossano, a Donadio risponde Reda, finiscono due a due Casale-Castellanzese e Vado-Derthona.

Negli ultimi due incontro di giornata il Ligorna supera due a uno il neo promosso Chisola, in anticipo un gol di Ponsat permette al Chieri di battere il Pontdonnaz.

Risultati e classifica di giornata