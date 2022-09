Potenza, squadra e presidente ospiti nel rione Poggio Tre Galli

Insieme ai piccoli tifosi e loro famiglie per vivere da protagonisti la nuova stagione del leone rampante. Bellissima serata quella di ieri con l’iniziativa “Il Potenza scende in Piazza”, promossa a Rione Poggio Tre Galli nell’ambito della Festa dello Sport della Parrocchia Santa Cecilia: tra momenti conviviali, sul palco il presidente Donato Macchia ha raccontato il “progetto Potenza” con partecipazione del Team Manager Giuseppe Lolaico ed i calciatori Polito, Laaribi, Volpe, Logoluso e Sandri, ed il Team Manger Domenico Normanno e alcuni giocatori della Primavera. Ad accoglierli il parroco Don Gerardo Cerbasi e Massimo Carcuro in rappresentanza dello staff di organizzatori. A seguire, tanto divertimento con il “big match” di Calcio Balilla umano tra piccoli tifosi e i giocatori rossoblù. Tra musica, cori e striscioni colorati, l’occasione è stata proficua per rimarcare il lavoro di apertura al territorio, in particolare, rivolto ai più giovani.

Ufficio Stampa Potenza Calcio