Cagliari. Liverani: "Benevento nel momento giusto ma non determinante"

Il big-match della quinta giornata di Serie B vedrà affrontarsi al "Vigorito" il Benevento ed il Cagliari domani pomeriggio con fischio di inizio alle ore 14. Il tecnico dei sardi, mister Fabio Liverani, ha risposto alle domande dei media nella conferenza pre-gara:

"Stiamo lavorando sulla crescita di squadra visto che siamo ancora alle prime giornate di campionato. Il mercato è chiuso e quindi si può lavorare sul gruppo per aumentare il livello. Chi ha giocato meno potrà avere le sue possibilità e mettersi in mostra. A gennaio, poi, tireremo le somme della prima parte di stagione e programmeremo la seconda parte del campionato.

Vogliamo avere una nostra identità di gioco e questa si costruisce con la continuità di rendimento. La gara contro una squadra forte come il Benevento capita al momento giusto per valutare se ci sono stati miglioramenti. Ovviamente, essendo alla quinta giornata, non è determinante ma voglio vedere i miei ragazzi misurarsi contro gente di pari rango.

Siamo responsabili della felicità di un intero popolo oltre che della società. Lavoriamo dal 3 luglio per costruire una solida realtà. Abbiamo una rosa ampia, con elementi di qualità che hanno un passato diverso: nessuno qui deve sentirsi intoccabile. Io guardo al lavoro che si fa in settimana: conta il gruppo su ogni cosa.

Il fatto che tutti i calciatori mi mettano in difficoltà nelle scelte è motivo di grande soddisfazione per me. Il Benevento lo conosciamo e stimo molto mister Caserta. Hanno fatto un ottimo mercato e sarà una gara stimolante".