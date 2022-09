Benevento. Caserta: "Cagliari importante al di là della classifica"

Consueta conferenza stampa per mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, che ha parlato ai media, dalla sala stampa del "Vigorito", alla vigilia del match casalingo contro il Cagliari. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Letizia sta meglio rispetto alla settimana scorsa ma non è al 100%, valuteremo domani insieme al ragazzo. Ringrazio mister Liverani per i complimenti e li ricambio. Sono una squadra forte, conoscendo i loro ed i nostri pregi e difetti. Entrambe giocheremo a viso aperto per portare a casa i tre punti.

Dal punto di vista della condizione, nessuno dei nuovi, tranne Veseli che ha già giocato, è al meglio della condizione e nessuno di loro è pronto per giocare dall'inizio ma potranno darci una mano a partita in corso.

Qualche dubbio di formazione ce l'ho: mancherà Tello che ha avuto un fastidio e abbiamo preferito, insieme allo staff sanitario, di non rischiarlo. Farias anche è da valutare perché si è fermato nell'allenamento di oggi. I dubbi riguardano Letizia ed il centrocampo; Acampora può giocare da regista perché dà garanzie sia tattiche che a livello di gioco.

Sappiamo l'importanza della gara e l'abbiamo preparata bene perché ha un valore importante al di là della classifica; non pensiamo al passato. Ci saranno molti ex che vorranno dare qualcosa in più ma siamo preparati ad affrontare queste difficoltà.

Schiattarella manca del ritmo partita ma ha tanta esperienza e, se serve, a partita in corso potrà tornarci utile. Non sarà certamente facile giocare alle 14 perché sappiamo che farà molto caldo. Sarà un ostacolo per entrambe le squadre ma, a mio avviso, non è normale giocare in questi orari in questi periodi dell'anno.

Loro sono una squadra costruita per risalire subito in massima serie, noi abbiamo cambiato tanto ed il nostro obiettivo è fare un campionato importante, sia dal punto di vista della classifica che del livello. Lo scorso anno abbiamo sfiorato la promozione: non dobbiamo fare calcoli ma ragione partita dopo partita. Al di là dell'avversario, dobbiamo concentrarci su noi stessi.

Se giocherà Lapadula, in coppia o da solo, è un problema di Liverani. Sappiamo che è un calciatore che in B sposta gli equilibri ma il Cagliari ha tanti giocatori individualmente forti e dovranno essere limitati tutti.

La rosa ampia è importante per un allenatore perché porta una competizione in rosa positiva che fa bene al gruppo. Ovviamente c'è chi trova meno spazio ma è comunque importante per noi. I risultati positivi aiutano la crescita sia fisica che mentale.

Foulon e Masciangelo sono entrambe molto bravi ma hanno caratteristiche diverse: più offensivo il primo, meglio in difesa il secondo. So di poter contare su calciatori validi che posso alternare in base, appunto, alle caratteristiche che richiede la partita. Con il Venezia ho preferito Foulon perché avevo bisogno di lui per la qualità negli ultimi 20 metri del campo.

Simy, come tutti i nuovi, si è approcciato bene alla nuova realtà e sono molto contento per la disponibilità mostrata. Leverbe può giocare in tutti i ruoli della difesa a tre, lo vedo bene anche come centrale anche se Glik, al momento, è più avanti rispetto a lui".