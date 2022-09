Benevento-Cagliari 0-2: giallorossi opachi, Lapadula gol dell'ex

Il Benevento cade in casa per 2-0 contro il Cagliari: le reti dei sardi, entrambe nella ripresa, sono state realizzate dall'ex Lapadula e da Luvumbo.

Mister Caserta conferma il 3-5-2 e la linea difensiva davanti a Paleari ma deve fare a meno di Letizia, al suo posto Improta, e Tello, con il greco Koutsoupias in campo; in attacco ci sono La Gumina e Forte. Nei sardi, mister Liverani schiera dal 1' entrambe gli ex: Viola è nei tre di centrocampo insieme a Makoumbou e Rog, mentre Lapadula guida il terzetto d'attacco con Nandez e Mancosu ai suoi lati.

Il primo tempo riserva pochissime emozioni eccezion fatta per un tiro di Acampora nei primi minuti di gioco ben neutralizzato da Radunovic: a pesare sullo spettacolo, sicuramente, i circa 30° del "Vigorito" e una condizione non ancora ottimale delle due formazioni.

Nella ripresa si rivedono in campo gli stessi 22 calciatori. Al 51' Benevento vicino al gol con Forte, servito da Masciangelo, che prova la conclusione da distanza ravvicinata da posizione defilata ma trova il corpo di Radunovic a respingere. Tre minuti dopo, però, sono gli ospiti a passare in vantaggio: passaggio in profondità di Mancosu, deviazione di Capellini che serve, involontariamente, Lapadula che, con un preciso diagonale, supera Paleari. L'italo-peruviano, che andato in gol sotto la curva dei suoi ex tifosi, non festeggia al momento della rete. La gioia del gol dura poco per il Cagliari perché al 58' Obert, già ammonito, prende il secondo giallo, scatta l'espulsione e lascia i sardi in 10 uomini. Al 61' sinistro potente di Improta, Radunovic vola a deviare in corner. Sugli sviluppi dell'angolo ci prova Karic ma il suo tiro sfiora l'incrocio e termina sul fondo. Il Benevento prova ancora a sfruttare la superiorità numerica e, al 69', va al cross con Improta dalla destra, stacca Simy ma il suo colpo di testa è facile preda di Radunovic. Ancora Benevento pericoloso: cross di Foulon dalla sinistra per Forte che schiaccia la palla e sfiora il palo alla destra di Radunovic. Sul capovolgimento di fronte il Cagliari chiude la contesa: assist in profondità di Deiola per Luvumbo che scatta sul filo del fuorigioco (il VAR dirà che era Glik a tenerlo in gioco con un piede n.d.r.) e, arrivato in area giallorossa, supera Paleari con un tiro sul secondo palo. I giallorossi non si arrendono ma collezionano una traversa con Forte, sugli sviluppi di un corner. Dopo un recupero monstre di 7', dovuto anche al cooling break, il sig. Aureliano, arbitro del match, manda tutti negli spogliatoi con il finale di Benevento 0, Cagliari 2.

IL TABELLINO