Cagliari. Liverani: "Vittoria meritata, non abbiamo sofferto in 10"

Il tecnico del Cagliari, mister Fabio Liverani, ha così commentato la gara vinta dalla sua squadra in casa del Benevento per 2-0:

"Credo che la vittoria sia stata merita per quanto fatto nei 90'. Anche il Benevento ha avuto occasioni. Il primo tempo è stato equilibrato e poi noi bravi a sbloccare il risultato. L'espulsione ha cambiato, ovviamente, le carte in tavola ma siamo rimasti equilibrati e non abbiamo sofferto più di tanto. Se guardiamo agli ingressi di Simy e Ciano, il Benevento ha le possibilità per giocarsi le prime posizioni di classifica. Il gol di Luvumbo ha chiuso i conti e ci ha permesso di smettere di soffrire.

La fase difensiva è stata ordinata anche se abbiamo concesso qualche tiro dalla distanza di troppo ad Acampora. Con gli strappi di Nandez e Rog e la classe degli attaccanti la gara si è messa in discesa. Lapadula doveva sbloccarsi e questo mi rende felice.

L'errore di Obert poteva cambiare le sorti del match e mi arrabbio con me stesso perché stavo preparando il cambio ma non ho fatto in tempo. Nonostante l'uomo in meno, però, abbiamo avuto ancora occasioni da gol.

Viola sta capendo quello che gli chiedo in campo e oggi il caldo non è stato dalla sua parte. Non gli chiedo né inserimenti né scatti, deve giocare come doppio play per mettere agli altri di fare gioco. Oggi ci ha provato a verticalizzare per Lapadula ma, poi, ha giocato sempre a due tocchi.

Non sento il peso di allenare una squadra forte ma, anzi, è un piacere. La B è difficile e, paradossalmente, è più difficile vincerla che salvarsi in Serie A. Vogliamo vincere il campionato con belle partite esaltando sia i singoli che il gruppo. Siamo cresciuti molto dalla partita contro il Como.

Il Benevento è forte lotterà per i play-off ma c'è sempre il fattore fortuna che può incidere in una stagione".