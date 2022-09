Benevento. Caserta: "Se crei e non finalizzi le partite si perdono"

Le parole dell'allenatore del Benevento, mister Fabio Caserta, dopo la sconfitta casalinga maturata contro il Cagliari questo pomeriggio:

"Purtroppo abbiamo creato e non finalizzato e, così facendo, le partite si perdono. Nella ripresa eravamo partiti bene ma abbiamo preso gol alla prima occasione. Il raddoppio ci ha tagliato le gambe ma la gara è stata buona. Dobbiamo lavorare per trovare i giusti equilibri. Mi spiace per i ragazzi ma sono felice per l'applauso finale del pubblico perché vuol dire che hanno apprezzato il fatto che la squadra ha lottato.

Non è un problema di personalità: Schiattarella ne ha tanta ma non è ancora in condizione. Ha giocato bene ma tutti i nuovi arrivati non sono ancora al meglio e hanno bisogno di tempo.

Oggi, al cospetto di un avversario forte, ci è mancata cattiveria sotto porta: noi abbiamo sbagliato ma anche il loro portiere ha fatto il suo.

Ai ragazzi ho detto di pensare alla prossima partita e di essere positivi. Nei loro occhi c'era dispiacere per non aver fatto punti dopo aver giocato una buona partita.

Il risultato è condizionato dagli episodi: abbiamo subito tre tiri in porta e preso due gol. Abbiamo creato più di loro ma dobbiamo finalizzare meglio, specie contro squadre forti che concedono poco.

Schiattarella mi ha detto che sentiva di poter fare una mezzora. Conosce la squadra, è bravo nel giro palla e nelle coperture preventive e la sua esperienza può essere determinante in certi momenti.

Valuteremo le condizioni di Farias, che si è bloccato durante l'allenamento di rifinitura, mentre Tello dovrebbe rientrare in gruppo già nei prossimi giorni".