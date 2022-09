Mantova-Novara 1-2, Tavernelli manda in orbita gli azzurri

Il Novara concede il bis e vincendo a Mantova si porta da solo al comando del girone A di Serie C, un successo meritato siglato dalla doppietta di Tavernelli e con gli azzurri che hanno avuto tante occasioni per rendere più pesante il passivo nei confronti di un Mantova apparso in ritardo di condizione. Match comunque in bilico fino alla fine per il gol di Gerbaudo ma Bortolussi e compagni controllano il finale e avranno l’opportunità di arrivare al match di martedì al Piola contro la Triestina da capolista solitaria.

Il Novara finisce la prima frazione con un vantaggio meritato Cross pericoloso di Rocca, sventa Chiorra, al 9’ destro di prima intenzione di Bortolussi che trova sulla sua strada un super Chiorra che sventa in angolo, al 17’ sinistro di Carillo di poco sopra la traversa. Doppia occasione per il Novara al 21’, prima Chiorra si oppone ancora a Bortolussi, sul prosieguo dell’azione il sinistro di Galuppini termina di un soffio fuori; alla mezzora ancora Galuppini pericoloso, la sua punizione in tuffo viene sventata da un Chiosa in giornata di grazia. Al 39’ il Novara passa meritatamente in vantaggio, Tavernelli dal limite dell’area batte l’estremo avversario, seconda rete consecutiva per l’attaccante azzurro, prima dell’intervallo il Mantova è costretto a sostituire Monachello con Yeboah.

Nonostante Tavernelli il Novara deve soffrire fino alla fine La ripresa si apre con un errore di Carillo, Guccione impegna Pissardo; al 5’ cross di Goncalves per Masini che non inquadra di un soffio la porta; al 13’ continua la sfida tra Galuppini e Chiorra, il portiere del Mantova dice ancora una volta no al quattordici novarese. Al 15’ gli ospiti raddoppiano, ancora Tavernelli che risolve un batti e ribatti in area; Il Mantova accusa il colpo ma prova a rientrare in partita al 28’ con una punizione del nuovo entrato Silvestro che termina sulla traversa, risponde Buric sempre da calcio piazzato, palla alta. Quando il match sembra finito Gerbaudo di testa lo riapre, il Novara ha subito l’occasione per il tris ma Rocca centra una clamorosa traversa, finale tranquillo per la formazione di Cevoli che va vicino al terzo gol con Buric, Pinton salva sulla linea.

MANTOVA-NOVARA 1-2

Marcatori: 39’ e 15’st Tavernelli (N), 39’st Gerbaudo (M).

Mantova: Chiorra, Pinton, Ceresoli (24’st Silvestro), Matteucci, Iotti, Procaccio, Guccione, Gerbaudo, De Francesco, Mensah (24’st Messori), Monachello (44’Yeboah). All. Corrent

Novara: Pissardo, Ciancio, Benalouane, Carillo, Goncalves (17’st Urso), Masini, Ranieri (17’st Calcagni), Rocca, Galuppini (37’st Marginean), Tavernelli (17’st Peli), Bortolussi (26’st Buric). All. Cevoli

Arbitro: Panetella di Bari.