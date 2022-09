Potenza, ci pensa Belloni al 95' ad acciuffare il Monterosi sul 2-2

Come nella passata stagione il Potenza riprende il Monterosi nel finale di gara. Questa volta é stato Belloni al 95' ad evitare il ko alla formazione di Siviglia e a consentire di guadagnare il secondo punto stagionale. Eppure il Potenza si era portato in vantaggio con Di Grazia dopo solo 10'. Però i laziali da bestia nera dei rossoblu in 3' tra il 66' e il 69' ribaltano il punteggio con Costantino e Parlati, prima del 2-2 finale al quinto minuto di recupero.