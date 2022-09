Sassuolo-Udinese 1-3, rimonta e crollo nel finale

Gara condizionata dagli episodi al Mapei Stadium tra Sassuolo e Udinese. I neroverdi, ancora senza Traorè e Berardi, partono bene e vanno in vantaggio alla mezz'ora con Frattesi su assist di Laurientè. Poco prima dell'intervallo i padroni di casa restano in 10 per il rosso sventolato a Ruan: il quale interviene fallosamente su Success lanciato a rete.

Nella ripresa i bianconeri nonostante la superiorità numerica faticano a creare trame di gioco, ma dopo una prima parte di basso livello riescono a scardinare il fortino neroverde. Al 75' Pereyra serve un assist al bacio per Beto per il gol del pari. Nel finale l'Udinese riesce a ribaltare totalmente la gara, al 91' Samardzic si accentra da sinistra e pesca l’angolino con un bellissimo tiro di destro. E poi al 93' Beto trova anche il 3-1 che chiude definitivamente la gara.

L’Udinese centra la quarta vittoria consecutiva, mentre il Sassuolo subisce l'ennesima sconfitta e dimostra i limiti di una rosa non all'altezza.