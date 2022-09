Serie C, il presidente Ghirelli ospite dell'Audace Cerignola

Oggi il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è stato ospite dell'Audace Cerignola in occasione del match Audace Cerignola-Giugliano valido per la seconda giornata di Serie C 2022/2023.

Il presidente Ghirelli ha incontrato il numero uno dell'Audace Cerignola Nicola Grieco ed ha assistito ad una gara combattuta e giocata davanti ad una cornice di pubblico molto importante. L'incontro tra le due neopromosse in C è stato deciso da un gol pugliese siglato da Malcore al 93′: 1-0 il finale.