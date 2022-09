Trento-Pro Vercelli 4-1, pesante sconfitta per la Pro

La Pro Vercelli esce con le ossa rotte dalla trasferta di Trento, le bianche casacche perdono quattro a uno e vengono ridimensionate dopo la bella vittoria all'esordio contro il Padova.

Dopo un inizio così così la Pro rimane in partita a cavallo dei due tempi dove va vicino più volte al pareggio, il due a zero mette in discesa il match per i locali che nel finale rischiano di dilagare.

Pro attesa al riscatto domani sera contro il Renate nel primo turno infrasettimanale.

La cronaca Subito pericoloso il Trento con Pasquato che non inquadra la porta, al 12' colpo di testa di Garcia salvato sulla linea da un difensore vercellese, il gol è nell'aria e arriva al 17' grazie ad un'autorete di Corradini che mette nella sua porta un fraseggio difensivo. La Pro reagisce e va vicino al pareggio con un clamoroso palo di Comi; Trento vicino al due a zero al 21, Rizzo è bravissimo su un colpo di testa di Garcia. Al 28' Comi manda fuori una conclusione di prima intenzione, al 33' Marchegiani è attento su Renault, prima dell'intervallo ancora pericolosa la Pro con Della Morte e soprattutto al 44' con Mustacchio che su cross di Della Morte manca d'un soffio la deviazione vincente.

La seconda frazione parte con una doppia occasione per la Pro Vercelli, un tiro-cross di Mustacchio viene deviato da Marchegiani sulla traversa, sul prosieguo dell'azione Della Morte calcia su un difensore appostato sulla linea; la legge gol sbagliato gol subito colpisce la Pro, assist di Saporetti per Brighenti che non sbaglia; il due a zero dura sei minuti, Comi per Della Morte che riporta in partita la Pro Vercelli.Al 72' il Trento cala il tris, Rizzo respinge una conclusione di Saporetti ma sulla ribattuta Pasquato non lascia scampo all'estremo vercellese; il Trento rischia di dilagare, Rizzo si oppone a Bocalon ma non può nulla all'80' quando da un suo errore nasce il quarto gol dei padroni di casa con Damian