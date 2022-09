Serie C girone A, solo il Novara a punteggio pieno

Tanti contenuti interessanti nel secondo turno del girone A di Serie C a cominciare dalla seconda vittoria consecutiva del Novara, gli azzurri passando a Mantova due a uno sono l'unica squadra a punteggio pieno, decisiva la doppietta di Tavernelli che diventa il capocannoniere del girone con tre gol realizzati.

C'era attesa per la sfida tra Padova e Vicenza, i padroni di casa riscattano la sconfitta di Vercelli superando due a uno la favorita al successo finale, decide nel finale una rete di Rossini; quattro i pareggi di giornata, in anticipo la Juve U23 si salva all'ultimo respiro a Pordenone, entrambe le formazioni si portano a quota quattro, finiscono uno a uno anche Arzignano-Triestina e Piacenza-Virtus Verona, quattro gol tra Pro Sesto e Albinoleffe ma primo successo rinviato sia per i locali che per gli ospiti.

Solo due successi fuori casa, oltre a quello del Novara da registrare il blitz della Pro Patria che con un gol di Boffelli passa sul campo della Feralpi; prime vittorie per Lecco e Renate che superano rispettivamente Pergolettese e Sangiuliano, nell'ultimo incontro di giornata sorprendente quattro a uno del Trento su una Pro Vercelli decisamente in giornata no.