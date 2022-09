Serie C - Girone C: le decisione del giudice sportivo

Una giornata di squalifica per i quattro calciatori espulsi durante le gare della seconda giornata. Non scenderanno in campo nel prossimo turno Danilo Piroli del Monterosi Tuscia, Dennis Tonucci della Juve Stabia, Lorenzo Carissoni del Latina e Cristian Riggio della Viterbese. Multa per Taranto, Catanzaro, Giuliano e Messina.

Queste le decisioni adottate dal giudice sportivo:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.500,00 TARANTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in curva nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, a gara finita, al rientro negli spogliatoi dei calciatori ospiti, lanciato tre bottigliette d'acqua con tappo semipiene, in direzione dei calciatori suddetti, senza colpire alcuno.

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva nord, intonato:

1 - all'inizio della gara ed al 90° minuto circa, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della tifoseria ospite;

2 - cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine all'11° minuto circa del primo tempo, per tre volte;

3 - cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 12° minuto circa del primo tempo, per tre volte, ed al 14° minuto circa del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione attenuata in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società ha adottato i modelli organizzativi previsti dall'art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 CATANZARO

per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva sud ospiti, intonato, al 18° ed al 90° minuto circa, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della tifoseria ospite. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 200 GIUGLIANO

per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore curva loro riservato, nel secondo tempo di gioco, tra il minuto 43° e il minuto 45°, intonato per due volte e per circa 40 secondi in ciascuna di dette occasioni, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 200 ACR MESSINA

per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posizionati nel settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

ESPOSITO GIANLUCA (GELBISON)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)

per aver, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TONUCCI DENIS (JUVE STABIA)

CARISSONI LORENZO (LATINA)

RIGGIO CRISTIAN (VITERBESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

ULIANO FRANCESCO (GELBISON)

DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)

ROSAIA GIACOMO (GUBBIO)

FALBO LUCA (MONOPOLI)

BORRI LORENZO (MONTEROSI TUSCIA)

CARLINI MASSIMILIANO (MONTEROSI TUSCIA)

GYAMFI BRIGHT (POTENZA)

MANETTA MARCO (TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)

NEGLIA SAMUELE (AUDACE CERIGNOLA)

SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL (AUDACE CERIGNOLA)

FULIGNATI ANDREA (CATANZARO

GIANNOTTI PASQUALE (CROTONE)

TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)

BROSCO RICCARDO (PESCARA)

MILANI LORENZO (PESCARA)

PLIZZARI ALESSANDRO (PESCARA)

BOLSIUS DON JOSE' HENRI (FIDELIS ANDRIA)

HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (FIDELIS ANDRIA)

MERCURIO GIOVANNI (FIDELIS ANDRIA)

TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL (VIRTUS FRANCAVILLA)

FORESTA GIOVANNI (GELBISON)

GILLI MATTEO (GELBISON)

NOCCIOLINI MANUEL (GIUGLIANO)

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)

ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)

AMADIO STEFANO (LATINA)

ZUPPEL DIEGO (ACR MESSINA)

ALIA MARCO (MONTEROSI TUSCIA)

COSTANTINO ROCCO (MONTEROSI TUSCIA)

LIPANI IACOPO (MONTEROSI TUSCIA)

PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)

LAARIBI MOHAMED (POTENZA)

FERRARA ANTONIO (TARANTO)

GRANATA ANTONIO (TARANTO)

CONTESSA SERGIO (TURRIS)

FASOLINO GAETANO (TURRIS)

GIANNONE LUCA (TURRIS)

MANZI CLAUDIO (TURRIS)

MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)

MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VITERBESE)

DE FRANCO CIRO (PICERNO)

DETTORI FRANCESCO (PICERNO)

GARCIA RODRIGUEZ RUBEN (PICERNO)

MALOMO ALESSANDRO (FOGGIA)

SCHENETTI ANDREA (FOGGIA)