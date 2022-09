Serie C - Girone C, terza giornata: le designazioni arbitrali

Rese note le designazioni arbitrali della terza giornata in programma mercoledì e giovedì, nel primo dei cinque turni infrasettimanali in programma in stagione. Due i posticipi previsti giovedì, Foggia-Virtus Francavilla e Giuliano-AZ Picerno.

Programma e designazioni arbitrali:

MONTEROSI - JUVE STABIA, mercoledì ore 18:00

Dario Madonia di Palermo

Matteo Taverna di Bergamo

Manuel Marchese di Pavia

Quarto ufficiale: Gianluca Renzi di Pesaro

MONOPOLI - AVELLINO, mercoledì ore 20:30

Adalberto Fiero di Pistoia

Davide Stringini di Avezzano

Ivan Catallo di Frosinone

Quarto ufficiale: Michele Delrio di Reggio Emilia

ACR MESSINA - VITERBESE, mercoledì ore 21:00

Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Rodolfo Spataro di Rossano

Federico Linari di Firenze

Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri

CATANZARO - LATINA, mercoledì ore 21:00

Alessandro Di Graci di Como

Amedeo Fine di Battipaglia

Fabrizio Giorgi di Legnano

Quarto ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

FIDELIS ANDRIA - AUDACE CERIGNOLA, mercoledì ore 21:00

Mario Perri di Roma 1

Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore

Marco Matteo Barberis di Collegno

Quarto ufficiale: Domenico Castellone di Napoli

GELBISON - POTENZA, mercoledì ore 21:00

Andrea Ancora di Roma 1

Pio Carlo Cataneo di Foggia

Andrea Maria Masciale di Molfetta

Quarto ufficiale: Fabrizio Pacella di Roma 2

PESCARA - CROTONE, mercoledì ore 21:00

Francesco Carrione di Castellammare di Stabia

Massimiliano Bonomo di Milano

Stefano Galimberti di Seregno

Quarto ufficiale: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

TURRIS - TARANTO, mercoledì ore 21:00

Claudio Petrella di Viterbo

Franck Loic Nana Tchato di Aprilia

Franco Iacovacci di Latina

Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera di Palermo

FOGGIA - VIRTUS FRANCAVILLA, giovedì ore 21:00

Gabriele Scatena di Avezzano

Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata

Andrea Nasti di Napoli

Quarto ufficiale: Antonio Di Reda di Molfetta

GIUGLIANO - AZ PICERNO, giovedì ore 21:00

Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

Rosario Antonio Grasso di Acireale

Francesco Picciche' di Trapani

Quarto ufficiale: Valerio Vogliacco di Bari