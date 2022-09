Serie D girone A, la Sanremese da sola al comando

Dopo 180 minuti c'è già una capolista solitaria nel girone A di Serie D, la Sanremese vincendo quattro a uno contro la Fezzanese rimane a punteggio pieno con due punti di vantaggio su sei squadre.

Prima vittoria per il Gozzano che con i gol di Pennati e Sangiorgio passa sul campo della Castanese, secondo pareggio di fila per il Borgosesia che come a Fossano spreca una rete di vantaggio tra le mura amiche contro il Bra; tre le vittorie fuori casa, il Sestri Levante vince uno a zero a Legnano, il Vado con le reti di Capra e Di Renzo espugna il campo del Chisola.

Cinque i pareggi in questo secondo turno, nulla di fatto tra Asti e Ligorna, primo punto dello Stresa che subito in vantaggio a Pinerolo viene raggiunta dai locali; un punto a testa nel derby piemontese tra Derthona e Casale, Alfiero risponde a De Rosa in Castellanzese-Chieri.Nell'ultimo incontro di giornata successo interno per il Pontdonnaz contro il Fossano per due a uno.

Risultati e classifica di giornata